Antonio Brown es despedido de los Patriots por denuncia de agresión sexual | VIDEO

Fueron tan solo 11 días los que Antonio Brown permaneció en New England Patriots. Tras salir a la luz una segunda denuncia en su contra por abuso sexual, el vigente campeón de la NFL decidió prescindir de los servicios del polémico receptor abierto.

"Los New England Patriots están liberando a Antonio Brown", anunció el equipo a través de un comunicado. "Apreciamos el arduo trabajo de muchas personas en los últimos 11 días, pero creemos que es mejor moverse en una dirección diferente en este momento".

La primera denuncia fue la de su ex preparadora física Britney Taylor, quien acusó al jugador de agredirla sexualmente. El hecho habría ocurrido el 10 de setiembre, un día después de que los Patriots anunciaran el fichaje de Brown.

Además de dicha demanda, Brown ahora enfrenta otra acusación de conducta sexual inapropiada por parte de una artista que trabajaba en su hogar en el oeste de Pensilvania en 2017.

La marca deportiva Nike, anunció que el vínculo entre el jugador y la multinacional estadounidense había llegado a su fin. "Antonio Brown no es un deportista de Nike", afirmó el portavoz de Nike Josh Benedek, a la agencia The Associated Press.