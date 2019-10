Ante la rectificación del IPD, los deportistas peruanos involucrados señalaron que esta no tiene validez legal

Pese a que ayer en horas de la noche, el Instituto Nacional del Deporte (IPD) anunció que dejaba sin efecto la medida que excluía a los 147 deportistas y se ordenaba de manera inmediata reposición al Programa de Apoyo al Deportista (PAD), los deportistas involucrados emitieron su punto de vista ante esta el actuar del máximo ente del deporte en el Perú.

En referencia al último comunicado del IPD, fue Camila Valle que dejó en claro que dicha medida no tendría validez legal. "Esa carta no es solución. No es legalmente correcto porque no tiene una base legal que lo respalde por lo tanto no procede", indicó la remera peruana esta mañana en conferencia de prensa, la cual fue organizada por los mismos deportistas.

Por otro lado, también anunciaron la creación de la Asociación de Deportistas del Perú. "No es un conjunto de deportistas que se unieron para tener un asiento en el directorio. Ya se procedió a empezar a crearla y va ser inscrita en registros públicos. La idea es que podamos tener un lugar en el directorio y tomar decisiones conjuntas con el presidente del IPD. Queremos que se escuche nuestra voz", agregó Valle

Según pudo conocer EL BOCÓN el Comité de Métodos Técnicos (CMT), la cual fue la dirección que decidió dejar fuera a los 147 deportistas, no cambiaría de opinión y esta se mantendría por estar de sujeto a la norma del Manuel de Indicaciones Metodológicas de la Dirección Nacional de Deporte Afiliado (DINADAF)