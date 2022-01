Angélica Espinoza vuelve a llenar de orgullo a todos los peruanos. La representante nacional fue elegida como la mejor Para taekwondista del 2021. La gran noticia se conoció tras conocer el resultado de la elección realizada mediante la Federación Mundial de Taekwondo. Como se recuerda, la Para atleta ganó la medalla de oro en Tokio 2020.

“¡Felicidades! ¡La ganadora de la mejor atleta femenina paralímpica 2021 es Leonor Espinoza (Perú)!”, dice la publicación hecha en las redes sociales oficiales de la disciplina mencionada. Enseguida, la entidad deportiva mencionó cuáles fueron los méritos de la peruana durante la temporada anterior para ser reconocida.

“Leonor ganó el oro en el evento femenino de -49 kg con una exhibición dominante convirtiéndose en la primera peruana en ganar el oro Paralímpico en 21 años y en ganar la primera medalla Paralímpica del país en Tokio 2020″, añade la nota en referencia a la victoria sobre la turca Meryem Cavdar.

Angélica Espinoza, la mejor Para taekwondista del 2021. (Foto: World Taekwondo)

En Tokio 2020, que se postergó por la pandemia del coronavirus y recién se celebró el año pasado, Angélica Espinoza se impuso a la india Aruna Tanwar en la ronda de los cuartos de final. Enseguida, la peruana venció a Ziyodakhon Isakova, la representante de Uzbekistán, en las semifinales. Luego, ganó el oro frente a Cavdar.

“Estoy bastante emocionada por lograr la medalla de oro para el Perú, la primera de nuestro país. La final ha sido difícil como todas las anteriores. Pero estoy orgullosa y feliz por el resultado”, expresó tras su victoria, la también ganadora de la presea dorada en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019.

“Hubo tantos atletas olímpicos, paralímpicos, árbitros y entrenadores maravillosos en 2021 que no sé cómo el público decidió por quién votar. Felicitaciones a todos los ganadores de Best of 2021, pero también felicitaciones a todos aquellos que recibieron votos y contribuyeron a un año de gran éxito para el Taekwondo. 2021 fue un año que nunca olvidaremos”, señaló Chungwon Choue, el presidente de World Taekwondo.

Tras este reconocimiento, Angélica Espinoza se concentrará en la preparación y la ruta que le puede llevar a defender sus medallas de oro en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023 y los Juegos Paralímpicos París 2024.