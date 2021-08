Mientras nadaba por afición, Angélica Espinoza recibió la invitación del Comité de Para taekwondo creado por la Federación Deportiva Peruana de Taekwondo, para integrar el seleccionado nacional. Era 2017 y ella no imaginó que tiempo después se convertiría en la mejor de su disciplina a nivel de América. Ahora, tiene un objetivo claro: ganar la presea histórica en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

Para ello, la medallista de oro en Lima 2019 sigue preparándose intensamente antes de viajar a Japón en el Polideportivo 2 de la Villa Deportiva Nacional (VIDENA), sede administrada por el Proyecto Legado.

Desde este recinto, Angélica Espinoza realiza trabajos de sparring, con la ayuda de varias taekwondistas, bajo las órdenes de la entrenadora Yvonne de la Cruz. Tampoco descuida su plan de alimentación: pasó de 36 a 46 kilos, ganando masa muscular necesaria para la alta competencia.

POLIDEPORTIVO CON TODAS LAS COMODIDADES

La Para atleta, según refiere, atraviesa por un excelente momento a nivel deportivo y buscará ratificarlo en estos Juegos Paralímpicos donde el Para taekwondo debuta oficialmente.

“Será la primera vez que mi deporte participará en unas paralimpiadas. Faltan pocos días para viajar. Me siento bastante bien, porque he mejorado mucho. Sin duda, es importante tener una preparación en la VIDENA de Lima. Es el único sitio donde puedo entrenar, tenemos todas las comodidades y el área de competencia es precisa: 8 metros de largo y 8 metros de ancho, es un octágono. Además, hay implementos, sumado al gimnasio”, afirma.

Desde los 19 años, Angélica Espinoza no para de cosechar triunfos para el Perú. Ganó la medalla de oro en el Para Panamericano de Taekwondo 2021, desarrollado en México en junio. Días después, viajó hasta el Líbano y se consagró como la mejor del Asian Para Taekwondo Championships.

“En Asia, obtuve una medalla de oro. Me choqué contra las mejores de mi categoría y con ellas me veré en Tokio. En este campeonato se vio la diferencia de mi preparación y siento que sigo mejorando”, agrega.

Actualmente, Angélica Espinoza, quien nació con una discapacidad física congénita, se ubica en el tercer puesto en el ranking mundial de Para taekwondo y lidera el pequeño grupo de Para atletas que clasificó de manera directa a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

“Me da bastante tranquilidad saber que he conseguido muchos resultados positivos, pero no me confío”, asevera la exponente nacional de 23 años, quien también fue abanderada nacional en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019.

Los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 se realizarán del 24 de agosto al 5 de septiembre y Perú tendrá la delegación más grande de su historia, compuesta por 11 deportistas, superando los 6 participantes que representaron al país en la cita de Río de Janeiro 2016.

El Proyecto Legado continuará trabajando de la mano con la Asociación Nacional Paralímpica del Perú (ANPPERÚ) y con las disistintas federaciones, con el objetivo de que los deportistas y Para deportistas entrenen y compitan en las sedes panamericanas.