Analí Gómez se consagró campeona Mundial de Surf en Chile

Una alegría más para el Perú. La surfista nacional, Analí Gómez, obtuvo el título del Mundial de Surf Femenino en la playa de Punta de Lobos de Pichilemu, Chile. Fueron 3 intensas jornadas que se vivieron en el país mapocho que reunió a la élite de esta disciplina en la rama femenina.

La 'Negrita' no pudo haber tenido mejor fin de semana pues avanzó en cada una de las instancias con total contundencia y en la gran final logró derrotar a la campeona 2017 de este torneo, la costarricense Leilani McGonagle. Gómez conquistó cada una de las olas que tuvo durante la media hora que duró la final y ello le valió un puntaje de 13,10 contra 12,45 de su contendora, coronándose como la ganadora absoluta.

"Me voy muy feliz de Chile, la verdad que la gente se ha portado muy bien conmigo, me ha entregado mucho cariño. Espero volver el próximo año y revalidar mi título", manifestó la surfista peruana que no fue nuestra única representante en Chile. Junto a ella viajaron Sofía Mulanovich, Melanie Giunta y Mar Pérez del Solar, quienes no pudieron avanzar en semifinales.

La campeona en Pichilemu, Analí Gómez, dio las claves de su gran victoria

@MauiandSons

Analí se llevó un premio de 6,000 dólares y 1.500 puntos, los cuales serán muy relevantes para las deportistas considerando que el certamen determinará a la campeona sudamericana 2018 para el regional de la WSL South América.

