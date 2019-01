El amenazante mensaje de Khabib Nurmagomedov a Conor McGregor [FOTO]

No se quedó callado. Khabib Nurmagomedov se hartó de los comentarios y la fanfarronería de Conor McGregor en sus redes sociales, por eso uso estas para recordarle que el fue quien ganó el histórico combate del UFC 229 y que el irlandés tendrá que vivir con ese recuerdo durante toda su existencia.

Le dio de su propia medicina

Todo empezó cuando Conor McGregor coincidió con el púgil Paulie Malignaggi. Ambos se enfrascaron un cruce de palabras y el luchador irlandés decidió enviarle un mensaje a través de su cuenta de Instagram. En la publicación McGregor no solo insultó a Malignaggi, también nombró a Khabib Nurmagomedov.

Conor McGregor realizó una extensa publicación en la que llamó perra al ruso. "Me gusta Paulie Malinaggi. Aquí hay una confrontación entre nosotros con respecto a una imagen que le disgustó. Sí, oíste bien. Una foto. Le dije en su cara: "No te quejes". Es el conocimiento común que yo tendría para cualquier luchador. No seas una perra. Lo mismo le dije a Khabib Nurmagomedov al final de la ronda 3. Mi ronda. ¡No te quejes!", publicó 'The Notorious'.

Al ver la publicación, Khabib Nurmagomedov, contestó inmediatamente en su cuenta de Twitter con un GIF, en el que se puede apreciar el momento en el que le está haciendo una llave al cuello durante el combate del UFC 229 y la leyenda: Vas a vivir con esta vergüenza el resto de tu vida.

Todo esto ha empezado a generar las sospechas de los fanáticos de la UFC, quienes empezaron a especular con una posible campaña para promocionar la revancha entre Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov.

