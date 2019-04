Alexandra Hörler en LADO B con Gianna Velarde

El pasado 14 de marzo se estrenó el programa Lado B, bajo la conducción de Alexandra Hörler. La primera invitada fue nada menos que Gianna Velarde, motoclista peruana que participó en el Dakar 2019.

"Fue una odisea mi Dakar porque me pasaron tantas cosas malas", comenzó el piloto en el programa, quien habló sobre toda su experiencia durante la competición, en la que quedó fuera en la tercera etapa. "Los fierros son así, por más cariño que se le ponga, a veces fallan", añadió.

Por otro lado, la motociclista se puso fuerte y le mandó un mensaje a las personas que la critican. "Hay un grupo de gente que dice que no he ganado nada y que no he superado ninguna expectativa", expresó.

"El que dice que me he hecho las uñitas y no he montado moto es un envidioso", agregó.

Finalmente, Gianna Velarde hizo un divertido ping pong con Alexandra Hörler y confesó muchas cosas sobre su vida.

Mira el video