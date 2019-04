​Alexandra Hörler en LADO B con Nicolás Fuchs | VIDEO

Nicolás Fuchs se convirtió en el nuevo invitado del programa Lado B, la conductora Alexandra Hörler logró sacar detalles poco antes revelados del piloto peruano que ha participado tres veces en el Rally Dakar.

A solas con Fuchs

El experimentado piloto contó cuál fue el momento más difícil dentro de la carrera que se desarrolló completamente en Perú. 'Hubo problemas mecánicos y tuve un golpe fuerte. El día ocho de carrera fue muy duro, después del impacto quedamos los dos medios atontados, me bajé del auto para intentar ponerlo derecho y luego demoré mucho para poder prenderlo', aseguró el popular 'Hellboy' quien aseguró que la preparación es mucho más extensa de lo que aparenta 'Para mí ya empezó el Dakar 2020, hay que preparar el auto todo el año. Ya me entró la fiebre del Dakar y definitivamente lo quiero ganar'.

Nicolás Fuchs es uno de los pocos pilotos peruanos que puede alardear de haber participado en el circuito WRC por seis años, pero el haber participado en el Dakar para él fue un punto de quiebre. 'El Dakar te hace conocido fuera del mundo motor, como se corre a principio de año y no hay deportes capta mucha atención y eso es bueno para los auspiciadores'

Eso sí, el fútbol no es ajeno para 'Nico', si le dicen para jugar un partido él asegura que puede rendir mucho mejor que algunos 'Si me dices para jugar, juego, no hay ningún problema, te aseguro que corro más que todos en la cancha. Los partidos de la selección si los veo, no tengo equipo nacional preferido, e internacional algunas veces cuando juega el Barcelona', agregó el exitoso piloto nacional.

