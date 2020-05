AEW Double or Nothing 2020 será el evento estelar de All Elite Wrestling esta temporada y será vía pago por evento este sábado 23 por la noche. Double or Nothing es el primer evento PPV de AEW desde el show de Revolution que se desarrolló en febrero.

AEW tendrá varias luchas desde Stadium Stampede con Matt Hardy y The Elite en The Inner Circle, dentro de un TIAA Bank Field vacío. Además, habrá tres partidos por los títulos con Jon Moxley defendiendo su título contra el líder de la Orden Oscura Brodie Lee, Cody y Lance Archer compitiendo para convertirse en la campeona inaugural de TNT y Nyla Rose poniendo su campeonato femenino contra Hikaru al rojo vivo. Shida en un partido sin descalificaciones o conteos.

Campeonato AEW World : Jon Moxley (c) vs. Brodie Lee

Campeonato AEW TNT: Cody vs. Lance Archer

Campeonato Femenino AEW : Nyla Rose (c) vs. Hikaru Shida (No DQ, no countout)

Matt Hardy & The Elite vs. The Inner Circle (Stadium Stampede)

Lucha de escaleras (AEW world championship shot): Darby Allin vs. Colt Cabana vs. Orange Cassidy vs. Joey Janela vs. Scorpio Sky vs. Kip Sabian vs. Frankie Kazarian vs. Luchasaurus vs. mystery competitor

MJF vs. Jungle Boy

Penelope Ford vs. Kris Statlander

Dustin Rhodes vs. Shawn Spears