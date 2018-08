"AdmiralBulldog" no estará presente en The International 2018 de Dota 2

El Gamer de nacionalidad sueca, Henrik Ahnberg (AdmiralBulldog), ex campeón del The International, y que había sido invitado como comentarista para esta edición del TI 2018, no estará evento más importante de Dota 2 debido a un problema al conseguir la visa canadiense.

"AdmiralBulldog" dio a conocer la noticia a toda la comunidad de de Dota 2 mediante sus redes sociales. Detalló que debido a un error en su adolescencia, el proceso para conseguir la visa, no tardará 1 mes (ya lo había solicitado hace varias semanas) sino 2, y estará fuera de tiempo para el The International que empezará este 20 de agosto.

Esta no es la primera vez que "AdmiralBulldog" tiene problemas para asistir a un The International. El 2017, se le negó la entrada a Estados Unidos. luego de informar que iba a ese país a trabajar.

The International 2018 será la octava edición del torneo de Dota 2 que reúne a los mejores equipos del mundo. Siempre se realizaba en Estados Unidos, pero ahora, por primera cambiará de sede y se mudará a Vancouver, Canadá.

LEE ADEMÁS: