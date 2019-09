¡Adiós Man Bok Park! "Cuando me vaya de Perú extrañaré todo", señaló hace algunos años el 'Mister' [ENTREVISTA]

Hoy 26 de setiembre del 2019, Man Bok Park falleció a los 83 años de edad luego de padecer una gave enfermedad que lo llevó a permanecer en cuidados intensivos por varias semanas.

El recordado Man Bok Park, extécnico de la selección peruana de vóley en el 2015 conversó con diario Correo y dejó algunas frases que ahora todo fanático del deportes de la net quiere volver a leer tras la partida del también conocido como 'Mister'.

¿Aún va a los coliseos a ver partidos de la Liga?

Sí, claro. Me gusta ver y también voy al coliseo (Manuel) Bonilla. Algunos equipos están bien, pero otros no tienen equipo. Ese nivel da pena y reniego.

¿Qué siente por Perú?

Muy bien, muy tranquilo, pero ya estoy cansado. Ya muy pronto me regresaré (a Corea del Sur), ya no hay nadie por acá: Mis cuatro hijos ya volaron. Ahora estoy solo con mi esposa y necesito descansar.

Más de 25 años deben haberlo “peruanizado”…

Sí, claro, cuando me vaya voy a extrañar todo. Tanto que ya me gusta el cebichito, pero no con cerveza como en el Callao. Yo prefiero con su pisco sour. Solo me faltó bailar una salsa, yo de eso nunca he sido. Me iré sin saber bailar salsa.

Más noticias en El Bocón.pe:

[Ver] Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO: los detalles del superclásico del fútbol peruano en el Monumental | VIDEO

Universitario y Alianza: cinco futbolistas que brillan en la Copa Perú y antes fueron cremas y blanquiazul | FOTOS