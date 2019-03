Accidente en motos termina en brutal pelea de pilotos | VIDEO

Increíble. Si bien no es descabellado ver peleas entre competidores en distintos deportes, sobretodo en aquellos colectivos, nadie se esperó ver este singular hecho en nada más y nada menos que un carrera de motos correspondiente al Campeonato Nacional de Motociclismo de Costa Rica.

Los moteros Jorge Martínez y Marión Calvo fueron los protagonistas de la pelea que está dando la vuelta al mundo pues pudo terminar con consecuencias fatales. Los dos pilotos circulaban por una recta con las dos motos en paralelo pero cuando sus vehículos se tocaron, uno de los pilotos perdió el equilibrio y se quedó 'colgado' en la moto del otro. Afortunadamente, el segundo logró frenar su moto. Sin embargo, el incidente no terminó ahí.

El piloto más afectado enojado por tener que abandonar la carrera decidió desquitarse con su rival y propinarle unos golpes, ante ello, el rival no se quedó de brazos cruzados y tras caer con su moto, se levantó para atacarlo también. Y sí, todo ello ocurrió en plena pista de competencia, afortunadamente ninguno de ellos terminó herido.

