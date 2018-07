Washington Tabárez: "A mis jugadores les dije 'con la frente alta'"

Óscar Washington Tabárez bien puede ser considerado como uno de los principales impulsores de una época señera en el fútbol de Uruguay. Fue cuarto en Sudáfrica 2010, consiguió 1 Copa América en territorio argentino (2011), y ha vuelto a poner a la Selección de Uruguay entre los 8 mejores equipos del mundo. Ha dejado,sin lugar a duda, su impronta en el fútbol charrúa.

Luego de la derrota, Óscar Washington Tabárez se presentó ante la prensa y explicó sus sensaciones luego de la eliminación.

"Nos hicieron goles de pelota parada, sí, pero hacía mucho que no sucedía. Solo no se equivoca el que no hace nada. A mis jugadores les dije: 'con la frente alta'", manifestó el 'Maestro'.

Luego, ante la insistencia de los periodistas sobre su futuro, deslizó algo, pero no fue claro. "Hoy se terminó mi contrato. No voy a hacer ninguna declaración en ese sentido. No soy de hacer lobby. Le daría materia prima al periodismo, pero sería perjudicial para mí y para la Asociación Uruguaya", dijo.

"Hay cosas que se explican solas. Bolivia no tiene el poderío de Alemania, Uruguay no tiene el de Inglaterra. Lo extraño es que esta parte del mundo haya conseguido lo que consiguió. Hay diferencias económicas, de infraestructura, de todo", enfatizó el técnico uruguayo.