Vida se defiende ante posible sanción de la FIFA

Asegura que no tiene nada que ver con la política y se concentra en lo que será su semifinal contra Inglaterra. El defensa croata Domagoj Vida negó que el polémico vídeo en el que grita '¡Gloria a Ucrania!' fuera una declaración.

Comité de Disciplina de la FIFA lo sanciona

'Lamento que algunos representantes de los medios de comunicación interpretaran nuestro mensaje de esa forma. No fue un mensaje político', dijo Domagoj Vida en un comunicado emitido por la federación croata.

Domagoj Vida, que militó en el Dinamo Kiev (2013-17), explicó que el mensaje que fue colgado en Facebook por un periodista ucraniano, era simplemente una expresión de agradecimiento por el apoyo por parte de Ucrania durante el Mundial Rusia 2018.

FIFA evalúa sancionar con dos partidos al croata Vida por decir "gloria a Ucrania" luego del triunfo por penales ante Rusia. En el video aparece Ognjen Vukojevic, excompañero en Dynamo Kiev.pic.twitter.com/v7dLx6RVzv — Sebastián Purgart (@sebapurgart) 8 de julio de 2018

'No queríamos insultar a nadie. Estoy feliz de hablar en ruso. Me gusta la hospitalidad rusa en el Mundial y espero que este mensaje sea entendido sólo como un agradecimiento a nuestros amigos de Ucrania por su respaldo, no en el partido contra Rusia, sino durante todo el torneo', apuntó el jugador que estará presente en las semifinales de Rusia 2018.