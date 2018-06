El titular de una revista española indigna a la selección de Colombia

La revista española llamada, 'Panenka' realizó un especial del mundial de Rusia 2018 con la mayoría de las selecciones participantes en dicho torneo, en su edición número 75, la idea era resaltar lo más impactante de cada país, sin embargo, los hinchas colombianos se indignaron con lo publicado acerca de su país.

"El once de los narcos" fue el título que le dieron los autores españoles a la selección de Colombia; y es que como lo habían hecho con las otras selecciones -resaltando lo bueno de cada país- hicieron todo lo contrario con Colombia. "El once de los escritores", fue el titulo para España; "el once de los faraones" para Egipto y "el once de las prohibiciones" para Arabia Saudita.

La polémica publicación causó muchas críticas por parte de los afectados ya que se recuerda la parte oscura del país colombiano. La revista española pidió las disculpas respectivas desde sus cuentas oficiales.

Pedimos disculpas a los colombianos que se han sentido ofendidos por nuestra Antiguía 2018. No era en ningún caso nuestra intención. Siempre hemos querido tratar al país con cariño y respeto. En la Antiguía de 2014 publicamos el 11 de Gabo. Más tarde, le dedicamos un número pic.twitter.com/ITtKli7Ztm — Panenka (@RevistaPanenka) 13 de junio de 2018

TAMBIÉN LEE