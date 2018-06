The Sun sobre Paolo Guerrero: "Dejó atrás el infierno de las drogas"

Paolo Guerrero convirtió el gol que marcó el 2 a 0 final de la selección peruana ante Australia en el último partido de la fase de grupos de Rusia 2018. Este hecho fue replicado en todo el mundo. Sin embargo, la polémica llega desde Inglaterra gracias al diario The Sun.

Dicho medio publicó el siguiente titular en su página web: "Aussies are heading home after Paolo Guerrero puts drugs hell behind him to seal Perus first win", que traducido al español significa "Aussies regresan a casa luego de que Paolo Guerrero dejara el infierno de las drogas para sellar la primera victoria de Perú". Fuertes afirmaciones del diario británico The Sun.

En lo que respecta al tema de su suspensión, el capitán de la selección peruana afirmó que no fue el escenario ideal para su participación en Rusia 2018: "No creo haber cerrado bien el Mundial pero hay que sacar lo positivo de esto. Me hubiera gustado llegar bien, al 100% en mis condiciones físicas. Hay que salir adelante, este grupo es muy joven y hay que prepararnos para la Copa América que viene", sentenció Paolo Guerrero.

