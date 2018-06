Técnico de Costa Rica: "Si tocan a mi familia van a tener un tigre delante"

La selección de Costa Rica no pudo emular su estupenda campaña en Brasil 2014, torneo en el que llegó hasta los cuartos de final (fue eliminada en la tanda de penales por Holanda). En Rusia 2018, los 'Ticos' quedaron tempranamente eliminados tras perder en los dos primeros partidos y son, hasta ahora, los únicos que no han hecho un gol en la actual competición.

Esto ha generado que Óscar Ramírez, seleccionador de Costa Rica, reciba una andanada de críticas. Lo peor es que incluso, según denunció el propio técnico, ha recibido amenazas anónimas contra él y su familia.

"Me siento en gran manera molesto y dolido a la vez. Quería dar alegrías al país. Quería que no se viviera como se vivió. Era un grupo difícil. Hemos tratado de hacer el mejor trabajo. En lo personal, se habló de denuncias y da pena comentarlo. Se han oído insinuaciones. Se ha hecho una novela hasta decir que me quería ir y es falso", señaló Ramírez a la agencia EFE.

El estratega costarricense no se amilanó y aseguró que si alguien "toca a su familia" se la van a ver con él.

"Han jugado con la dignidad de uno. Han dicho que he sido cobarde y eso no lo permito. He tratado de hacerlo lo mejor posible y he dormido bien. Si tocan a mi familia, que sepan que van a tener un tigre delante", advirtió.