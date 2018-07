Suárez y Casillas destrozan arbitraje de la final de Rusia 2018

Nada contentos. El delantero de la selección de Uruguay, Luis Suárez y el excampeón del mundo con España, Iker Casillas criticaron el accionar de Néstor Pitana, quien usó el VAR, a su entender, de mala manera en la final de Rusia 2018.

Ambas figuras del fútbol dispararon contra el réferi argentino en sus cuentas de twitter, luego que la selección de Francia se proclamara campeón del mundo en la edición 2018.

"Sinceramente, no entiendo muy bien el uso del VAR. El árbitro señala una falta que no es a Griezman. Gol de Francia en esa acción. No pasa nada", tuiteó el exarquero en su cuenta oficial, para que luego el 'Pistolero' responda: "Tenés razón Iker Casillas y aparte de eso Pogba en fuera de juego que participa en la jugada...".

