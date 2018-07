Sting le pega duro al Mundial Rusia 2018

El rockero inglés Sting afirmó que prefiere ver fútbol de clubes que el Mundial, porque considera que la FIFA es corrupta y que el de Rusia 2018 está igual de corrupto también. Aunque admitió que sigue a la Selección de Inglaterra.

En entrevista con el diario alemán Welt am Sonntag, Sting crítico con la elección del Mundial Rusia 2018 como anfitriona de este año. "Fue una farsa cuando después de la fase de postulación en algún momento llegó un hombre llamado Putin (por el presidente ruso, Vladimir Putin) y arregló todo a su interés", sostuvo el ex cantante de The Police, de 66 años.

Sting también señaló que la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) es corrupta. "Básicamente prefiero el fútbol de clubes. Los Mundiales están demasiado determinados por los nacionalismos", agregó.

Sin embargo, Sin embargo, Gordon Matthew Thomas Sumner (el nombre real de Sting), comentó que sí le sigue la pista a la Selección de Inglaterra, que se clasificó a las Semifinales, aunque lo suyo lo suyo es seguir el futbol entre clubes. Inglaterra se impuso el sábado 2-0 a Suecia y avanzó así por primera vez en 28 años a semifinales de un Mundial.

El ex líder de The Police es un aficionado confeso del Newcastle, que es algo así como el Atlas en la Liga MX, pues no gana un título de 1969, cuando su club conquistó la Copa Europea de Ferias. Desde ese entonces, el equipo del St. James Park sólo ha festejado títulos en la Championship.