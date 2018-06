'Sparring' de la selección peruana sueña con su convocatoria

Jairo Concha, jugador de la Universidad San Martín y seleccionado sub-20 de Perú, brindó declaraciones en exclusiva para El Bocón. El peruano de 19 años integró la lista de convocados para actuar como 'sparring' de la 'bicolor' en Rusia 2018.

El volante confesó cómo ha visto al equipo tras la eliminación contra Francia: "Triste porque nos eliminaron de la Copa del Mundo, pero con la alegría de haber participado y de haber hecho un buen papel en los dos primeros partidos".

Además, contó qué rescata de su paso junto a la 'bicolor': "Ha sido importante acompañar a la selección. Nos permite convivir con la selección mayor, ver como se alimentan, entrenan, descansan. Esto hace que nosotros adquiramos los mejores conocimientos, estoy muy agradecido por la oportunidad".

También, se refirió a la continuidad de Ricardo Gareca. "Queremos que se quede porque muy a parte de ser un buen entrenador, ya ha plasmado una idea de juega con los chicos. Ya sabe a lo que juega. La verdad es que deseamos no solo quedarnos con esta clasificación, sino que se repita en los siguientes mundiales, hacer buenos papeles en la Copa América de mano del 'tigre'. Es lo que apunta Perú, volver a ser la potencia que eramos hace muchos años"

Es un juvenil que no solo ha robado miradas en el Descentralizado 2018, sino también en los entrenamientos del cuadro de Ricardo Gareca en Europa: "Que hablen así de mí, me hace sentir bien, me pone contento. Uno ha trabajado para que noten lo que hace en el campo, en la sub 20 y en su club. La verdad no sé si estaré en las próximas eliminatorias pero mi meta es esa. Mi más grande sueño es representar a la selección y poder defender sus colores. Seguiré aprendiendo para poder ser llamado, si Dios quiere".