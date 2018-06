Sigue EN VIVO - Uruguay vs. Rusia ONLINE por Grupo A Mundial Rusia 2018

Un partido vibrante será el que se viva en el Cosmos Arena de Samaria. La selección de Rusia, que ha sorprendido a todos con el gran nivel mostrado en Rusia 2018, chocará contra la selección de Uruguay que aún no demuestra estar en su mejor nivel futbolístico. Este duelo es vital para saber quién pasa como primer y segundo lugar del grupo.

¿A qué hora juegan España vs Marruecos?

- 9:00 am hora Perú

- 5:00 pm hora España

- 11:00 am hora Uruguay

- 6:00 pm hora Samara

- 10:00 am hora Miami

La selección de Uruguay presentará la sensible baja de José María Giménez, quien fue el gran autor del gol de la victoria agónica ante Arabia Saudita. El defensor uruguayo no se ha recuperado de su lesión. De otro lado, la selección uruguaya deberá ganar sí o sí para quedarse con el primer lugar del grupo, pues la diferencia de goles no le es favorable.

De otro lado, los locales con un empate o victoria aseguran la primera plaza. Llegan de una imponente victoria por 3 a 1 contra Egipto y están en el Top3 de las selecciones que tienen mejor diferencia de goles (junto a Inglaterra y Bélgica). Denis Cheryshev es el jugador que llega en mejor estado por parte del anfitrión.

¿Qué canales transmiten el partido?

- En Perú el partido será transmitido por Latina y TV Perú (para la señal abierta) y DirecTV (señal privada)

- En Uruguay a través de Teledoce, Monte Carlo TV, Canal 10 y Equital S.A.

- En Rusia será por Match TV

- En España transmitirá el partido la cadena Cuatro

- En Estados Unidos será a través de Telemundo, NBC y Fox

- En Colombia por RCN, Caracol y DirecTV

- En Argentina transmitirán TV Pública, TyC Sports y DirecTV

- En México por SKY México, TDN, Televisa y TV Azteca

Alineaciones probables

Uruguay : Fernando Muslera - Sebastián Coates, Diego Godín, Martín Cáceres; Nahitan Nández, Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira, Matías Vecino, Diego Laxalt - Luis Suárez y Edinson Cavani.

Rusia : Igor Akinfeev (cap) - Mário Fernandes, Ilja Kutepov, Sergey Ignashevich, Yury Zhirkov - Alexander Samedov, Yuri Gazinskiy, Aleksandr Golovin, Roman Zobnin, Denis Cheryshev - Artem Dzyuba.