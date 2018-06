EN VIVO Perú vs. Dinamarca del Grupo C: horarios y canales de TV para ver el partido del Mundial Rusia 2018

Fueron 36 años de larga espera que llegarán a su fin este sábado 16 de junio. El himno de la selección peruana retumbará en el Estadio Mordovia Arena de Saransk para darle inicio a su participación en Rusia 2018 ante la selección de Dinamarca. El equipo de Ricardo Gareca viene de 15 partidos consecutivos sin conocer derrota alguna y es algo que ilusiona a todos.

¿Cuál es la hora para el debut de Perú?

- 11:00 am hora Perú

- 6:00 pm hora España

- 7:00 pm hora Saransk

- 6:00 pm hora Dinamarca

- 12:00 pm hora Miami

¿Cómo formaría Gareca?

Ricardo Gareca durante la semana de entrenamientos en Rusia ha probado diferentes esquemas. El técnico de la selección peruana no ha dado pistas del que podría ser el once para enfrentar a la selección de Dinamarca. Desde la portería al mediocampo no hay dudas, el equipo está definido. El problema llega en el ataque.

Todo haría indicar que el gran sacrificado sería André Carrillo, para jugar con Paolo Guerrero de punta y Jefferson Farfán detrás del '9'. Flores y Cueva harían la labor por las bandas.

Dinamarca tiene el once listo

Por su parte, Age Hareide ya tiene definido el once con el que la selección de Dinamarca buscará su primer triunfo en Rusia 2018; formarían con un 4-3-3 y Kasper Schemeichel sería el arquero de Dinamarca donde la línea defensiva estaría compuesta por Henrik Dalsgaard, Simon Kjaer, Andreas Christensen y Jens Stryger.

En el mediocampo, por su parte, formarían William Kvist, Thomas Delaney y Christian Eriksen, el 10 del equipo danés. El tridente ofensivo estaría conformado por los extremos Yussuf Poulsen y Pione Sisto manteniendo a Nicolai Jrgensen como único centro delantero.

¿Qué canales transmiten el partido?

- En Perú el partido será transmitido por Latina y TV Perú (para la señal abierta) y DirecTV (señal privada)

- En España transmitirá el partido la cadena Cuatro

- En Estados Unidos será a través de Telemundo, NBC y Fox

- En Colombia por RCN, Caracol y DirecTV

- En Argentina transmitirán TV Pública, TyC Sports y DirecTV

- En México por SKY México, TDN, Televisa y TV Azteca