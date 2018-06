Francia venció 3-1 a Italia en amistoso internacional

Un gol inesperado de Samuel Umtiti, otro más lógico de Antoine Griezmann, de penalti, y un gran tanto de Ousmane Dembelé, sellaron una prestigiosa victoria de Francia frente a Italia en el penúltimo amistoso de los galos antes del inicio del Mundial.

Se habían adelantado los galos con un tanto de Umtiti, el segundo con la "bleu", a los 8 minutos, aprovechando un desajuste defensivo de la Italia que Roberto Mancini trata de sacar de cuidados intensivos.

Italia no se encontraba y Francia campaba a sus anchas, con continuas internadas de Dembelé, jugadas osadas de Mbappé, un tiro al palo de Kanté e incorporaciones de Lucas Hernandez.

En una de esas, a punto de cumplirse la media hora, el lateral del Atlético de Madrid fue trastabillado por Mandragora en el área. El árbitro pitó penalti, confirmado por la asistencia de vídeo y Griezmann lo convirtió en su vigésimo tanto internacional.

En el 36, Bonucci aprovechó un mal despeje de Lloris a una falta lanzada por Balotelli -que regresaba al estadio de Niza donde ha militado y al once de salida de Italia- para acortar distancias.

Estas llegaron sobre todo de las botas de Griezmann -imperial en un cambio de juego en el 53 que Dembelé no supo resolver-, de Mbappé, que de nuevo se marchó sin marcar pese a crearse buenas ocasiones, y del propio Dembelé, que acabó marcando el tercero a los 64 minutos.

El barcelonista encontró la escuadra de Sirigu y puso en pie al público de Niza.

Thauvin, que sustituyó a Mbappé, pudo agrandar el resultado en el 85, pero Sirigu lo evitó.

LA PREVIA

El test de hoy contra Italia dará la medida del momento en que llega la selección de Francia -rival de Perú- al Mundial Rusia 2018 (2:00 p.m. EN VIVO vía ESPN 2). Aunque la 'Azzurri' no está clasificada, será un oponente de peso que obligará a los de Didier Deschamps a ofrecer su mejor versión.

El seleccionador de Francia alineará algo parecido al que será su equipo de gala, tras haber hecho pruebas en el primer amistoso contra Irlanda el pasado lunes, puesto que además ha recuperdo ya a Raphael Varane, tras la victoria con el Real Madrid en la Champions League.

Antes de medirse el sábado siguiente contra Estados Unidos, el último amistoso una semana antes de su debut frente a Australia ya en Rusia 2018, el duelo contra Italia aparece como clave.

Deschamps puede poner su once de gala, con Antoine Griezmann como estrella, pese a que el jugador del Atlético de Madrid no lo fue el pasado lunes. El delantero sigue deshojando la margarita sobre futuro, algo que -según el DT de Francia- no está afectando a su concentración con la selección.

Hace variantes

También volverá Varane al once de Francia, que formará pareja en el eje de la defensa con el barcelonista Samuel Umtiti, dos fieles pupilos de la dupla española formada por Sergio Ramos y Gerard Piqué.

Asimismo, puede ser una buena ocasión para medir el nivel de confianza que Deschamps tiene en el barcelonista Ousmane Dembélé, quien solo jugó unos minutos contra Irlanda y que busca espacio en un equipo de Francia muy bien servido en el sector ofensivo.

Aunque también hay dudas en la delantera, donde el DT de Francia puede alinear de salida a Kylian Mbappé, el mejor contra Irlanda, o a Olivier Giroud, máximo anotador en activo y cuarto de la historia.