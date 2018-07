Sergio Santin: "Gareca he pedido esperar y en eso estamos"

Sergio Santín, exasistente de la Selección peruana en el Mundial Rusia 2018, aguarda el llamado de Ricardo Gareca para saber su decisión ante los rumores que es pretendido por la Selección Argentina y la Selección de Colombia.





“Hasta el momento, en cuanto a eso no hay ninguna novedad, oficialmente no nos han propuesto nada, yo estoy en Medellín, Ricardo Gareca está en Buenos Aires y hasta ahora no me ha dicho nada sobre eso”, dijo el ‘Bocha’, Sergio Santín.

“Ha terminado nuestro contrato con la Selección peruana y sea ha pedido un tiempo de espera para responder a a lo que se presente y en eso estamos”, añadió el exasistente de la Selección peruana .

De otro lado, Sergio Santín opinó sobre Francia en el Mundial Rusia 2018. “Francia no es un equipo defensivo, cuando lo atacan tiene muchos problemas. Un equipo que tenga juego y velocidad que sea capaz de salir de una presión le va hacer daño. Kante es el referente defensivo. Pogba y Matuidi ayudan, pero no tiene convicción defensiva. Hay que ser muy preciso para entrar”, opinó.

Acto seguido Sergio Santín reveló como la Selección peruana le jugó a Francia que este martes enfrenta a Bélgica por la semifinal del Mundial Rusia 2018. "En el mundial nosotros propusimos un 4-1-4-1 ante Francia para pelearle la mitad de la cancha”