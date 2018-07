Sergio Ramos niega haber renunciado a la selección de España

Sergio Ramos, capitán de la selección española, negó haber renunciado a la selección de España tras la eliminación en el Mundial Rusia 2018 y, con una sonrisa, bromeó al decir que se va a ver obligado a llegar a Catar 2020 con la barba blanca.

No abandona a la furia

'Me gustaría seguir bastantes años porque me voy con una pena terrible de este Mundial. Me voy a ver obligado a llegar a Catar con la barba blanca. Es muy jodido asumir esto. Como capitán, por veteranía y experiencia he tenido la oportunidad de ser campeón mundial en Sudáfrica y es muy bonito. Hubiese sido la hostia reivindicarse como campeones otra vez', comentó Sergio Ramos.

Sergio Ramos también quiso rendirle homenaje a su amigo y compañero Andrés Iniesta 'Lamentó que Andrés Iniesta, que jugó su último partido con la selección, no hubiera podido despedirse de otra manera y llevarse otro recuerdo de su último Mundial. Lo echaremos de menos porque es un jugador que ha marcado la historia de nuestro fútbol', agregó el zaguero del Real Madrid.