​Sergio Ramos calienta duelo con Cristiano Ronaldo con este comentario

Sergio Ramos se encargó de calentar el duelo que sostendrá con Cristiano Ronaldo durante el España vs Portugal, por el debut de ambos en el Mundial Rusia 2018. Compañeros del Real Madrid serán rivales por 90 minutos en un choque que promete sacar chispas.

Sergio Ramos vs Cristiano Ronaldo

'Es una alarma permanente que siempre hay que tener presente, pero Portugal no es solo Cris. Tiene una selección completa que te hace daño a la contra, una defensa contundente, un bloque muy competitivo. Es un partido bonito para que los amantes del fútbol y todos disfrutemos, pero no le deseo el bien a Cristiano mañana. Prefiero tenerlo a favor que en contra. Sabemos la importancia de Cristiano, ha terminado grandioso la temporada y es un peligro constante', comentó el capitán de la 'furia roja' previo al España vs Portugal.

Foto: www.somosgoleadores.com

Portugal y España prometen regalar el primer 'partidazo' del Mundial Rusia 2018, 'la roja' llega desequilibrada por la repentina salida de su técnico Julen Lopetegui, esto podría beneficiar de alguna manera a los lusos, quienes buscan sacar sus primeros tres puntos en el torneo guiados por Cristiano Ronaldo.