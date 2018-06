Sergio Peña: "Esté quien esté el equipo va a funcionar de la misma manera"

¿Jefferson Farfán irá al banco o será Paolo Guerrero? ¿O ambos jugarán desde el arranque y será otro jugador el que esperará su oportunidad en el banco de suplentes? ¿Si no juega la 'Foquita' o el 'Depredador' desde el arranque se resiente el potencial de la selección peruana? El debut de la 'bicolor' en Rusia 2018 está a la vuelta de la esquina y esas son preguntas que todos los hinchas se hacen a horas de enfrentar a Dinamarca.

Para Sergio Peña, quien hasta hace poco integraba la delegación que iba a jugar el Mundial (tras la habilitación a atacante del Flamengo él fue desafectado de la lista final), sea Farfán o Guerrero el que juegue de titular, no resentirá para nada el funcionamiento del equipo.

"Para mí no cambia nada si juega Paolo o Farfán porque el equipo ya tiene un estilo de juego. Si bien es cierto que son jugadores con diferentes características, ambos tienen gol y eso es importante", aseguró el mediocampista del Granada en Fox Sports Radio Perú.

La importancia del 'Tigre'

Por otro lado, Sergio Peña se refirió a la importancia de Ricardo Gareca desde del punto de vista de lo que transmite a sus dirigidos.

"Gareca para Perú es una persona muy importante, ya que estando él al mando de la selección hemos podido clasificar al Mundial. Así como afuera, en la interna también trasmite mucha seguridad y confianza al grupo y es algo que contagia a todos los jugadores y miembros de su comando", indicó Peña.

"En lo personal, cada vez que me ha tocado competir con la selección he salido al campo sintiendo que algo bueno va a suceder. Jamás he salido al campo presintiendo que algo malo va a pasar. El grupo está cien por ciento concentrado tanto dentro como fuera del campo y eso lo hemos sabido transmitir. Estoy seguro de que va a ser igual en el Mundial", finalizó.

#FOXenRusia #PER | Sergio Peña: "Para mí no cambia si juega Paolo o Farfán porque el equipo ya tiene un estilo de juego" pic.twitter.com/nydP4zOsXQ — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) 16 de junio de 2018