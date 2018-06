Senegal causa furor en Rusia 2018 por peculiar forma de entrenar

La selección de Senegal es una de los equipos sensación del Mundial Rusia 2018, luego de vencer a Polonia por 2-1, ubicándose entre los primeros lugares del Grupo H. Y quizás su éxito se deba a la peculiar forma de entrenar de los africanos.

En el último entrenamiento del conjunto de los Leones de Teranga fue combinada con una danza de su país, del cual todo el plantel participó. Este ameno entrenamiento se hizo viral rápidamente, teniendo una gran acogida por los cibernautas.

#SEN #SEN #SEN

Senegal are in great spirits ahead of #JPNSEN pic.twitter.com/Wa4L1VswHk

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 24 de junio de 2018