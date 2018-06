Seleccionados se divierten con 'karaoke' dentro de bus que los traslada en Rusia [VIDEOS]

Dentro de unos días jugarán en una Copa del Mundo, evento al que el Perú regresará después de 36 años, pero parece que eso no les genera ninguna presión. Al contrario, los jugadores de la selección peruana la están pasando muy bien en su estadía en Rusia.

Prueba de ello es el buen ambiente que se vive en la interna de la 'bicolor'. La última demostración de ello es la 'fiesta' que armaron en el bus que los regresaba al hotel de concentración, luego de haber culminado su segundo día de entrenamiento en tierras rusas.

Como si fuera una sala de karaoke, jugadores como Jefferson Farfán, André Carrillo, Luis Advíncula, Yoshimar Yotún y Christian Cueva se enfrascaron en un 'concurso' de canto y entonaron a viva voz canciones como 'La Guitarra' de los Auténticos Decadentes, Se me olvidó' de Gian Marco, 'Rica y apretadita' de El General y 'Magdalena' de Los No Sé Quién y Los No Sé Cuántos.

Las imágenes donde se aprecia a los seleccionados compartiendo un momento de unión y alegría fueron compartidas por ellos mismos en sus redes sociales. ¡Que ese buen ambiente se mantenga!