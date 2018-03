Roberto Chale: "Perú tiene chances de avanzar a octavos del Mundial"

Roberto Chale es un conocedor del fútbol peruano y mundialista con la selección peruana en México 1970. A menos de 3 meses para el inicio de Rusia 2018, el ex 'Niño Terrible' salió al frente para mostrarse optimista y asegura que la bicolor tiene chances de pasar de ronda en el Mundial.

"Yo creo que sí (tenemos chances de clasificar a la siguiente ronda), estos muchachos van a enfrentar a Francia y es una cosa maravillosa, es el partido más esperado y esperamos ganarle a Francia y también a Dinamarca y Australia", declaró en Ovación sobre la selección peruana.

Roberto Chale sabe que la expectativa es grande por la selección peruana, confía en Ricardo Gareca. El estratega resaltó el cariño que le tienen los hinchas al 'Tigre'.

"Hay una expectativa muy grande, creo que Gareca goza de una popularidad que si a la gente le dices Gareca o PPK para presidente, la gente te dice que Gareca, bajas del caballo a San Martín y lo ponen a él y la gente aplaudiría", apuntó.

Preocupado por Guerrero

De otro lado, Roberto Chale mostró su preocupación por Paolo Guerrero, delantero de la selección peruana, quien no juega desde el año pasado y podría llegar con lo justo a Rusia 2018.

"Es el referente de la selección peruana y está fuera de forma. Yo que he sido futbolista estaría muy preocupado. Ojalá pueda recuperarse y volver a su real valía. Yo recuerdo que un tirón en el pubis me demoró más de un año, estaba fuera de distancia y me costó volver a la regularidad", comentó.