Selección peruana: Ricardo Gareca partió esta noche a Argentina

Ricardo Gareca, extécnico de la Selección peruana, partió esta noche rumbo a la Argentina, donde tomará su tiempo para meditar sobre su futuro luego del Mundial Rusia 2018.

"Agradecerle a todos (por el apoyo en todo este tiempo). Ahora viene las vacaciones y pensar un poco, ya hablé en la conferencia de prensa, espero que no lo tomen a mal", dijo Ricardo Gareca en el aeropuerto, donde se marchó acompañado de su amigo y abogado Mario Cupelli.

El Tigre, Ricardo Gareca, aclamado por todo Perú para que se quede en su puesto, llegará a Buenos Aires en medio de rumores que lo colocan como técnico de la Selección Argentina, más allá que en conferencia de prensa agradeció estar voceado pero sin descartar una renovación con la Selección peruana.

"No tengo una respuesta sobre como me voy de Perú. Me voy momentáneamente a Argentina, a estar con mi familia y a descansar. Volver voy a volver. No importará lo que se resuelva, pero de volver voy a volver", sostuvo Ricardo Gareca en la Videna.