Iván Bulos se despide del Mundial Rusia 2018 con emotiva carta [FOTO]

Soñó con jugar el Mundial con la selección peruana, pero una fuerte lesión lo dejará fuera. Iván Bulos se despidió de la posibilidad de ir a Rusia 2018 con un emotivo mensaje publicado este miércoles en sus redes sociales.

"Me causa tristeza saber que no voy a tener la posibilidad de lugar por un lugar en el grupo y representar a nuestro país en un Mundial. Estos meses vienen siendo muy duros y complicados para mí, ya que enfrentar esta lesión ha sido un desafío que requiere mucho esfuerzo", escribió Iván Bulos, quien era convocado por Gareca a la selección peruana.

El delantero del Boavista se rompió los ligamentos cruzados en octubre del año pasado y desde entonces se sometió a un riguroso tratamiento. Lamentablemente, los tiempos de su recuperación le impiden pelear en el campo un cupo en la selección peruana para Rusia 2018 y se despidió de su sueño mundialista.

"Me pone muy contento que le esté yendo tan bien a nuestra selección y a mis compañeros. Por otro lado, me causa tristeza saber que no voy a poder tener la posibilidad de luchar por un lugar en el grupo y representar a nuestro país en un Mundial", escribió el exdelantero de la selección peruana.

El mensaje de Bulos en Instagram