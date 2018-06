Selección peruana: Fuerte lluvia retrasó el último entrenamiento en Moscú [VIDEO]

La selección peruana tenía previsto realizar este martes, a la 9:00 am. (hora rusa) su última práctica en el estadio Arena Khimki antes de viajar horas después a Ekaterimburgo, ciudad donde enfrentará este jueves a su similar de Francia, en su segundo encuentro en el Mundial Rusia 2018.

No obstante, la sesión de trabajo se retrasó debido a que en Moscú se desató una fortísima lluvia que provocó que los seleccionados esperasen unos minutos antes de saltar al campo de juego. Pasada las 10 am. (2 am., hora peruana) se dio inicio a la práctica.

Video: Juan Carlos Gambirazio (Enviado especial)