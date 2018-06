Selección peruana entrenó en Moscú pensando en Francia

No hay tiempo para pensar en la derrota. El 1-0 ante Dinamarca ya quedó en el pasado y la selección peruana realizó el primer entrenamiento de cara al segundo partido ante la selección de Francia. La práctica empezó a las 8:00 am (hora peruana) en el Arena Jimki de Moscú.

Se sabe que, los titulares del partido debut realizarán tareas físicas regenerativas; mientras que los futbolistas que ingresaron como cambio en aquel partido entrenaran junto a la Sub 20, mas no participarán del juego con el once inicial del sábado.

Luego, dos seleccionados nacionales serán los encargados de responder las preguntas en una rueda de prensa en Zona Mixta.