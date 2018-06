​Selección peruana ya entrena en el Mordovia Arena donde se enfrentará a Dinamarca este sábado [FOTO]

La selección peruana ya se encuentra en la ciudad de Saransk y este viernes ha entrenado por primera vez en el Mordovia Arena, lugar donde se enfrentará Perú a Dinamarca el sábado 16 de junio en su regreso a un Mundial tras 36 años de ausencia.

Así lo dio a conocer Gilda Arrúa, reportera de la FIFA que sigue los pasos de la selección peruana: "La @SeleccionPeru ya entrena en el Mordovia Arena! #PreparadosParaTodo", se lee en Twitter.

Recordemos que el Estadio Mordovia Arena, que tiene césped natural, fue construido en el año 2010 y es la sede del club Mordovia Saransk.

El Mordovia Arena tiene una capacidad para 45100 personas cuando de eventos organizados por la FIFA se trata.

EL DATO: Este sábado 16 de junio Perú y Dinamarca se enfrentarán a las 11:00 a.m. en el Mordovia Arena. Otros encuentros que se jugarán en el mismo serán Irán vs. Portugal, Colombia vs. Japón y Panamá vs. Túnez.