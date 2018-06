México sufre la terrible baja de un titular para enfrentar a Brasil

La selección de México enfrentará a la selección de Brasil en los octavos de final del Mundial Rusia 2018. Sin embargo, para los aztecas no todo es color rosa tras la clasificación. Para empezar, perdieron ante Suecia por 3 a 0 (primera goleada después de 40 años) y no clasificaron en la primera ubicación; además, no contarán con dos titulares para enfrentar al pentacampeón.

Héctor Moreno fue amonestado contra Alemania, en el debut y ante Suecia, por lo que se perderá el partido ante la selección de Brasil. De otro lado, Héctor Herrera, Miguel Layún y Jesús Gallardo son jugadores que están apercibidos de perderse el siguiente encuentro, pues suman una amarilla.

Cabe señalar que según el Reglamento de la FIFA, los jugadores que acumulen dos amonestaciones en distintos partidos se llevan un partido de suspensión. Las amarillas se borran recién en la etapa de semifinales. Por lo tanto, México jugaría con Hugo Ayala y Carlos Salcedo de centrales.

LEE ADEMÁS