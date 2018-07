Selección de España sería dirigida por técnico que continúa en Rusia 2018

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha comenzado a buscar a su próximo entrenador; aquel que los devuelva a la palestra, como en Sudáfrica 2010. Tras la destitución de Julen Lopetegui como entrenador de la Selección de España, hoy el banco español es una incógnita.

Según el programa radial español "El Larguero", el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, ya tiene decido por quién ir cuando se acabe la Copa del Mundo Rusia 2018.

El elegido sería Roberto Martínez, actual estratega de la Selección de Bélgica, que viene cumpliendo una honrosa participación colándose en las semifinales.

"No me conocen mucho en España, me sorprendería una llamada de la Selección", expresó Roberto Martínez cuando le consultaron si tenía conocimiento del supuesto interés.

Roberto Martínez tiene un vínculo con la Selección de Bélgica hasta el 2020. Detrás de él, los candidatos son Quique Sánchez Fores y Luis Enrique.