Selección de España: ¿Cómo juegan los equipos de Fernando Hierro?

El último miércoles la noticia que causó revuelo en el Mundo fue que Julen Lopetegui, quien hasta ese momento era técnico de España, haya arreglado un contrato con el Real Madrid para dirigirlo después del Mundial.

Escribe: Jean Pierre Maraví

Esta noticia causo asombro en el plantel español cuando el mismo técnico aconsejó a sus jugadores que se esperaran hasta el término del Mundial Rusia 2018 para que definan su futuro. Sin embargo, la Federación Española de Fútbol decidió resolver el contrato y puso en su lugar al exdefensa español Fernando Hierro.

'El Mariscal' quien dirigió al Real Oviedo durante 38 partidos: ganó 15 partidos, empató en 8 ocasiones y cayó 15 veces durante la temporada 2016-2017 tendrá como reto adaptarse a un ritmo de trabajo ya establecido para que en horas debute en el Mundial Rusia 2018 frente a Portugal (1:00 p.m.) por el grupo B.

Por eso, El Bocón conversó en exclusiva con Pedro Bierzo, socio del Real Oviedo de España para que nos cuente un poco sobre la metodología de trabajo de Fernando Hierro.

"La imagen que todos teníamos del Hierro como jugador, la cual era la de un tipo duro de carácter y demás comportamientos quedó allá en el campo. Te puedo decir que es mucho más pausado y tranquilo como entrenador. Eso fue lo primero que nos llamó la atención en su etapa como técnico del Oviedo", fueron las primeras palabras de Pedro a El Bocón.

Luego agregó: "En el plano personal fue de trato exquisito con los medios, afición y club.Tanto en su estancia como en su salida".

Sobre el funcionamiento del equipo de Fernando Hierro en su etapa en el Real Oviedo, Pedro Bierzo nos cuenta lo siguiente: "En el plano técnico es donde yo percibí más dudas. El equipo no fue capaz de encontrar un patrón de juego definido, sobretodo en los partidos fuera de casa donde fue un desastre, incluso recibiendo goleadas. En casa si logramos resultados muy buenos. Inclusive logró que hasta la última jornada hubiese opciones de jugar play off, pero no alcanzó. En Oviedo jugó con un sistema de 4-2-3-1. Le queda por mejorar tácticamente".

Finalmente, sobre la designación de Fernando Hierro, como técnico de España enfatizó lo siguiente: "Aquí causo mucha sorpresa porque no tiene experiencia aún como primer entrenador, pero al estar tan próximo al grupo de trabajo se entiende que es un cambio lógico que no genere muchos problemas. Además, buscaron a alguien que continúe el trabajo de Lopetegui y la verdad que fue muy extraño el cambio a poco del debut en Rusia 2018"