Selección de Colombia sufriría la gran baja de James Rodríguez

La selección de Colombia debuta este martes a las 7:00 am ante la selección de Japón en Rusia 2018 pero no todo es color de rosa en los cafeteros. José Pekerman habló en conferencia de prensa sobre el actual estado de su figura, James Rodríguez y no es nada alentador.

"Esperaremos a la última revisión y mañana (martes) decidiremos", dijo el técnico de la selección de Colombia a pocas horas del estreno en el Mundial. James Rodríguez tiene un problema en el gemelo izquierdo que lo alejaría del debut.

Según informó el diario EL TIEMPO, la otra opción para la selección de Colombia es que James Rodríguez solo juegue algunos minutos del segundo tiempo, para dejar en la ofensiva al tridente Cuadrado-Izquierdo-Bacca y en punta Radamel Falcao.

LEE ADEMÁS