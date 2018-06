Seleccionado chileno siente rabia por no estar presente en Rusia 2018

Aun no lo supera. El seleccionado chileno, Alexis Sánchez, dio algunas declaraciones en una conferencia de prensa realizada en Santiago de Chile. El jugador del Manchester United no ocultó su bronca por no estar presente en la fiesta más grande del fútbol mundial, representando a su país.

"Aun siento rabia de no poder estar, he visto que algunos equipos por lo que uno se lamenta no estar presente" enfatizó una de las estrellas de 'La Roja'. Asimismo, Sánchez comentó un poco más de todo lo que ocurre en el mundial de Rusia 2018 y se atrevió a dar a su jugador y selección favorita para llevarse la tan ansiada copa.

"El futbolista que mejor se ha adaptado al mundial es Lukaku. Lleva cuatro goles y espero que sea el goleador del torneo, me llevo muy bien con él, conversamos mucho, es un muy buen complemento" confesó. Mientras que su deseo es que la selección de Bélgica campeone el 15 de julio cuando se juegue la final de Rusia 2018. "Quiero que campeonen por mi amigo Lukaku" finalizó.

