Selección de Brasil dio el reporte médico sobre la lesión de Neymar

La selección de Brasil no pudo contar con su principal estrella, Neymar, al 100% para el debut en Rusia 2018 ante Suiza. Además, el brasileño recibió muchísimas faltas, al punto de estar a solo una de ser el jugador que más faltas ha recibido en un partido en la historia de los Mundiales. Esta situación, le trajo consecuencias negativas.

El brasileño no pudo culminar los entrenamientos, pues tan solo permaneció 10 minutos trabajando con el comando técnico. Se especulaba sobre una fuerte recaída de su lesión, pero la CBF dejó en claro que no es así. "No se retiró por dolor en el pie [operado], sino en el tobillo derecho a causa de la cantidad de faltas recibidas y se entrenará mañana normalmente", afirmó el portavoz de prensa de la CBF, Vinicius Rodríguez.

"Como se quejó de dolores en esa región, la parte médica resolvió devolverlo a fisioterapia y tratarlo un día más, por lo que mañana entrenará normalmente", agregó. Además, el médico de Brasil, Rodrigo Lesmar, dijo que "Neymar se quejó de dolores en el tobillo debido a las numerosas faltas sufridas contra Suiza. Fue llevado a la fisioterapia. Se queda hoy y mañana por la mañana, entrenará mañana por la tarde", explicó Rodrigo Lasmar, médico de Brasil .

