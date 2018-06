​Sebastián Vignolo y su crítica tras eliminación argentina ante Francia

La selección de Argentina terminó siendo eliminada del Mundial Rusia 2018 a manos de un cuadro de Francia que se hizo fuerte en base a la velocidad y desequilibrio de Kylian Mbappé. Sebastián Vignolo narró los partidos de la albiceleste para la TV Pública y -como era de esperarse- lanzó una tajante opinión tras el mal resultado.

'El Pollo' dispara

'Realmente una lástima, es un resultado duro, una eliminación que golpea. A esta altura realmente me parece que hay que asimilarlo. Es parte del juego y duele, claro que duele. Nos quedamos afuera de la copa del mundo, afuera del mundial. Es realmente una pena. Fue un loco partido, Francia sigue en la copa del Mundo y estamos afuera. Podemos hablar de que el equipo no ha tenido fútbol pero ha demostrado entrega en cada uno de los partidos, salvo con Croacia que no mostró reacción alguna (...) ganó Francia y Francia fue superior', comentó Sebastián Vignolo.

La eliminación de Argentina cayó como un baldazo de agua fría a todos los hinchas de la albiceleste, quienes esperaban que Lionel Messi brille ante Francia para seguir con vida en el Mundial Rusia 2018.