Jorge Sampaoli confirma once titular de Argentina con 2 variantes

A solo un día para el vital encuentro ante Islandia en el mundial Rusia 2018, el técnico de la Selección de Argentina dio a conocer el once que arrancará en el Spartak Stadium. Además, Jorge Sampaoli expresó que tiene muchas expectativas del debut.

"Se me pone la piel de gallina al saber que hay tanta gente ilusionada en este mes. Mañana van a ser 40 millones empujándonos hasta el arco de Islandia", dijo en conferencia de prensa.

El estratega de la Selección de Argentina agregó que "hay un país detrás nuestro", lo cual le generan "sensaciones muy fuertes". Sobre Lione Messi, Jorge Sampaoli inidcó que no cree que sea su adiós en la Copa del Mundo. "A Lionel Messi lo veo muy bien, muy ilusionado. Con las capacidades que tiene, no debería tener mucha presión, nos hace disfrutar de su juego. Yo no veo este Mundial como el último de Messi", enfatizó.

Este es el once titular de la Selección de Argentina que enfrentará a Islandia por el D.

Caballero; Salvio, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Meza, Mascherano, Biglia, Di María; Messi; Agüero.