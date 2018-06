Rusia 2018 Selección de Alemania ha llevado 18 mil litros de cerveza

Parece ser una broma, pero no es así. La Federación Alemana de Fútbol ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que se ha armado una logísitca para llevar 18 mil litros de cerveza. Sí, aunque usted no lo crea, cerveza en pleno Mundial de Rusia 2018. Como para no perder las costumbres teutonas.

Un arsenal de alimentos

Pero esto no es todo. Para mantenerse bien alimentados, la selección alemana también ha decidido llevar una tonelada de comida: 700 kilos de salchichas y 300 kilos de papa.

Además de nuestros 23 seleccionados, también arribaron hoy con nosotros:



18.000 litros de cerveza

700 kilos de salchichas

300 kilos de patatas



¡Nosotros también venimos preparados! #DieMannschaft #Rusia2018 pic.twitter.com/aQRNH1sUxn — Selección Alemana (@DFB_Team_ES) 12 de junio de 2018

Esto es similar a lo que ha realizado la logística de la selección de Argentina. Desde la orilla de Río de La Plata transportaron a Rusia un contenedor de carne, 200 kilos de yerba y 8 parrillas para estar bien alimentados en Rusia 2018 y no perderse la comida típica de su país.

