Rusia 2018: ¿Qué partidos no serán transmitidos en vivo en el Perú?

El mundial Rusia 2018 tendrá 64 partidos y en la última jornada de la fase de grupos algunos partidos se jugarán a la misma hora. Sin embargo, ya se anunció que solamente se transmitirán 56 partidos.

Para este mundial Rusia 2018, serán 8 partidos que los aficionados y seguidores del fútbol no podrán ver en vivo, los cuales están indicados en la página oficial de la FIFA.

Un duelo que puede ser de vital trascendencia para la Selección peruana es el Francia vs Dinamarca, al darse preferencia al Perú vs Australia. Ambos cotejos están programados para las 9 am del martes 26 de junio.

Esta es la lista de los partidos de la Copa del Mundo que no se transmitirán en vivo:

25 DE JUNIO

1. Arabia Saudita vs. Egipto

Grupo A

Volgogrado Arena.

9 a.m.

2. España vs. Marruecos

Grupo B.

Kaliningrado Stadium

1 p.m.

26 DE JUNIO

3. Dinamarca vs. Francia

Grupo C

Luzhniki Stadium (Moscú)

9 a.m.

4. Islandia vs. Croacia

Grupo D

Rostov Arena

1 p.m.

27 DE JUNIO

5. Corea del Sur vs. Alemania

Grupo F

Kazan Stadium

9 a.m.

6. Suiza vs. Costa Rica

Grupo E

Nizhny Novgorod Stadium

1 p.m.

28 DE JUNIO

7. Japón vs. Polonia

Grupo G

Volgogrado Stadium

9 a.m.

8. Panamá vs. Túnez

Grupo G

Kaliningrado Stadium

1 p.m.