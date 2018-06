Rusia 2018: todo lo que debes saber sobre la inauguración del Mundial

La selección peruana debutará este sábado 16 en la Copa del Mundo, pero la fiesta empezará dos días antes cuando se inaugure oficialmente el Mundial Rusia 2018. La ceremonia de apertura se realizará en el Estadio Luzhnikí de Moscú el jueves 14 a partir de las 9 am. (hora peruana).

De acuerdo a la programación ya establecida por el país anfitrión, un día antes los tenores Plácido Domingo y Juan Diego Flórez serán las estrellas invitadas en el gran concierto de gala que se celebrará el miércoles en la Plaza Roja de Moscú.

"Este concierto será un acontecimiento importante no solo para los rusos sino también para todos los visitantes de la capital al reunir en un mismo escenario a los mejores intérpretes del repertorio clásico", dijeron los organizadores del evento.

El día central, es decir el jueves 14, habrá una serie de espectáculos en el que entrarán en escena más de 500 bailarines, gimnastas y equilibristas. AdemásS se ofrecerá un show de juegos artificiales y se contará con la presencia de varias celebridades del balompié.

Como no podía ser de otra manera, en la inauguración del Mundial también se presentará la canción oficial de la competencia titulada "Live It Up" y que será interpretada por el reguetonero estadounidense Nicky Jam y la cantante albanesa Era Istrefi. Quien también estará presente es el actor estadounidense Will Smith.

Cabe mencionar que la ceremonia de inauguración de Rusia 2018 será transmitida en nuestro país por la señal abierta a través del canal "Latina". La fiesta del fútbol está por empezar.