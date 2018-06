Rusia 2018: ¿Lionel Messi anuncia su retiro de la selección de Argentina?

A 5 días para el inicio de Rusia 2018, Lionel Messi habló sobre su futuro en la selección argentina en una entrevista a Sport. Además, confesó a que selecciones más teme enfrentar en el Mundial.

En la primera parte, reconoce que dependiendo cómo le vaya en esta Copa del Mundo tomará la decisión de seguir con Argentina. "No lo sé, dependerá de como nos vaya. El hecho de haber pasado por tres finales sin ganarlas, de pasar momentos complicados con la prensa y con la gente de Argentina, por las maneras de ver lo que habíamos hecho nosotros y no valorar las finales llegadas. No es fácil llegar a la final, si bien es importante ganarlas, estar ahí no es fácil. Depende todo de como termine todo".

Luego, se refirió a la próxima motivación si se llevan el Mundial. "La motivación seguirá siendo la misma. Tuve la suerte de ganar todo a nivel de club y año tras año la motivación es volver a ganar, volver a intentarlo", expresó la 'Pulga'.

También, confesó a qué selecciones teme más enfrentar en Rusia 2018. "Brasil, Alemania, España, Francia, Bélgica. A esta última por ahí no se le nombra tanto y tiene jugadores muy buenos. Creo que será un Mundial muy parejo", finalizó.