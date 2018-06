Futbolista acusa a árbitro de querer camiseta a Cristiano Ronaldo

El duelo entre las selecciones de Portugal y Marruecos por el Mundial Rusia 2018 todavía genera reacciones en los jugadores. Esta vez, el atacante marroquí Noureddine Amrabat criticó con dureza al árbitro Mark Geiger y aseguró que éste quiso obtener la camiseta de Cristiano Ronaldo de recuerdo.

En declaraciones a una cadena televisiva holandesa, el futbolista marroquí dijo que el juez estadounidense quedó impresionado con Cristiano Ronaldo y hasta le preguntó a Pepe si podía obtener la camiseta del astro luso.

"No sé qué es lo que suele hacer, pero estaba muy impresionado con Cristiano Ronaldo, y le escuché a Pepe que le preguntó en el descanso si podía tener la camiseta. ¿De qué estamos hablando? Es la Copa del Mundo, no hay un circo aquí", expresó en referencia al Mark Geiger.

No fue el único

Amrabat no fue el único futbolista de Marruecos que se quejó de la actuación del árbitro durante el partido. Munir, arquero de la selección africana, afirmó que Mark Geiger favoreció a Portugal y a Cristiano Ronaldo.

"Sobre todo en el gol, creemos que le hace falta a Bioutaib, que es el que está en zona ahí, en la zona en la que está Cristiano Ronaldo, y nos cuesta el gol. Yo no lo he visto, pero Boutaib dice que le da un golpe muy fuerte y le aparta y hace que no pueda despejar ese balón", afirmó Munir.