​Rusia 2018: FIFA abre última fase de venta de entradas

FIFA abrió la última fase de venta de entradas para el Mundial Rusia 2018, que se prolongará hasta el 15 de julio, fecha en la que se disputará la final del torneo en el estadio Luzhnikí. El máximo organismo del fútbol mundial pondrá a la venta en los próximos dos meses más de un millón de entradas, que se sumarán a los 1.698.049 boletos ya adquiridos por aficionados de todo el mundo, incluídos seguidores de la selección peruana.

Peruanos aseguran sus entradas

Los hinchas de la selección peruana que no llegaron a comprar boletos para el Mundial Rusia 2018 pueden entrar al sorteo y así asegurar su presencia en alguno de los partidos que sostendrá el cuadro de Ricardo Gareca durante el mes de junio (16 vs Dinamarca, 21 vs Francia y 26 vs Australia).

A partir del 1 de mayo las entradas sobrantes podrán ser adquiridas a la manera tradicional en esos puntos de venta, que funcionarán los siete días de la semana. La FIFA pronosticó ayer que los doce estadios del Mundial Rusia 2018 mostrarán un lleno a rebosar desde el partido inaugural entre Rusia y Arabia Saudí del 14 de junio.