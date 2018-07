Rusia 2018: croata denuncia que Néstor Pitana favoreció a Francia

El segundo entrenador de Croacia, Ivica Olic, denunció hoy que el árbitro argentino Néstor Pitana decidió la final de Rusia 2018 en la que Francia derrotó a Croacia (4-2), al señalar penalti en una mano de Ivan Perisic a la salida de un córner.

"No me puedo creer que en la final se pueda pitar un penalti así. No entiendo por qué lo ha pitado. El jugador saltó y sus brazos estaban en una posición normal", comentó a la prensa en el túnel de vestuarios del estadio Luzhnikí.

Olic aseguró que Perisic "prácticamente no tuvo tiempo para reaccionar" y que "si hubiera tenido los brazos en alto" hubiera entendido que se pitara penalti.

"Es algo muy malo que se cometa un error como ese en una final de un Mundial. Fue el momento más importante del partido. Muchos técnicos nos llamaron y nos dijeron que no había sido penalti", apuntó.

Aseguró que "tampoco entendió "por qué el árbitro miró la jugada diez veces". "Yo estaba detrás de él. Yo creo que pensó lo mismo. Fue, no fue. Fue, no fue. Y al final pensó que Francia es un país muy grande. Es una pena", comentó.

LEE ADEMÁS: